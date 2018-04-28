(Görüntülü Haber) Çanakkale'de bir haftada 312 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de son bir haftada, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 312 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör de gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ta son bir hafta içinde düzenledikleri operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 312 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda 10 organizatör de gözaltına alındı. Operasyonlarda, 4 şişme bot, 3 bot motoru ve 6 araç ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.