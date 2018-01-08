izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 70 gündür kayıp annesini arıyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yaşayan Yahya Şengül (56), 70 gün önce tarlada zeytin hasadı yaparken kaybolan annesi Eda Şengül'ü (87) arıyor. Ezine ilçesine bağlı Akköy köyünde yaşayan Yahya Şengül'ün annesi Eda Şengül, 31 Ekim...

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yaşayan Yahya Şengül (56), 70 gün önce tarlada zeytin hasadı yaparken kaybolan annesi Eda Şengül'ü (87) arıyor. Ezine ilçesine bağlı Akköy köyünde yaşayan Yahya Şengül'ün annesi Eda Şengül, 31 Ekim 2017 tarihinde zeytin hasadı için gittikleri tarlada kayboldu. Günlerdir çalmadık kapı bırakmayan Yahya Şengül'in kayıp annesini arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin arama çalışmalarına rağmen yaşlı kadın bulunamadı. Annesinin bulunması için yetkililere çağrıda bulunan Yahya Şengül, görenlerin de en yakın emniyet ve jandarma birimine bilgi vermesini istedi. Günlerce annesini aramasına rağmen bulamadıklarını belirten Yahya Şengül, "31 Ekim günü akşam saat 16.00 sıralarında tarlamızda zeytin toplarken kayboldu. Hemen aramaya başladık. Ama aradan 70 gün geçti hâlâ bulamadık. Civar köyler ile ilçelere gittik, haber saldık; sonuçsuz kaldı. Annemi ölü ya da diri bulmak istiyorum" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314