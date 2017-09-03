(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 53 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu 53 kaçak, bir minibüsün içerisinde yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü Sokakağzı mevkiinde şüphelendikleri 48 AT 491 plakalı minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 53 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı şüphesiyle minibüs şoförünü de gözaltına aldı. Kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İlçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.