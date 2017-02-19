İpek GÜNEY / AYVACIK(Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 49 kaçak yakalandı. Bu sabah bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy Köyü Sahili'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 49 kaçak yakalandı. Kaçaklar, parmak izi alınmak üzere Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 49 kaçak yakalandı
İpek GÜNEY / AYVACIK(Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 49 kaçak yakalandı. Bu sabah bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı...
19 Şubat 2017 Pazar 16:49
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