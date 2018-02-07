(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 44 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 44 kaçak, yakalandı. Ayvacık'ta yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün...
07 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 44 kaçak, yakalandı. Ayvacık'ta yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğle saatlerinde gelen ihbar üzerine Bademli köyünün Acıdere mevkiindeki metruk bir binada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Eritre uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçaklar buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.