(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 293 kilo kokain ele geçirildi (2)

GEMİDE ELE GEÇİRİLMİŞ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Çanakkale'de ele geçirilen 293 kilo 524 gram kokainle ilgili açıklama yaptı. Çanakkale Boğazı'na dün giriş yapacak Singapur bandıralı bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu gemi dün boğazda Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince talimatımız üzerine durdurulmuş, gemide 1900 adet konteyner olması ve Çanakkale ilinde gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmaması sebebiyle, yine Başsavcılığımızın talimatıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geminin İzmit ili, Derince limanına intikali sağlanmış, burada yapılan aramada 293 kilo 524 gram ağırlığında kokain maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturmamız halen devam etmektedir."