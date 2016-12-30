İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde namaz kılmak için camiye giderken, otomobilin çarptığı 82 yaşındaki Osman Ersoy hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde, Sapanca Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Mahmudiye Camii'nde namaz kılmak için evden çıkan Osman Ersoy'a yolun karşısına geçmek isterken 28 yaşındaki Gürkan Zaim yönetimindeki 34 LY 0057 plakalı otomobil çarptı. Osman Ersoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Osman Ersoy'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü Gürkan Zaim ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(Görüntülü Haber) Camiye giderken, kazada öldü
İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde namaz kılmak için camiye giderken, otomobilin çarptığı 82 yaşındaki Osman Ersoy hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde, Sapanca Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet...
30 Aralık 2016 Cuma 22:41
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