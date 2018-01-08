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(Görüntülü Haber) Caminin bilgisayarını fotoğraf paylaştıktan sonra çaldı

ADANA'da Recep K. (23), hırsızlık için ikinci kez girdiği camide açarak kullandığı bilgisayardan sosyal medya hesabına girip, fotoğraf paylaştı. Daha sonra bilgisayarı çalan Recep K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay,...

ADANA'da Recep K. (23), hırsızlık için ikinci kez girdiği camide açarak kullandığı bilgisayardan sosyal medya hesabına girip, fotoğraf paylaştı. Daha sonra bilgisayarı çalan Recep K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, merkez Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Recep K., 15 Aralık'ta gece yarısı camiye girdi. İmam odasına geçen Recep K. buradaki para kasanından 16 gram altın ile 750 lira parayı aldı. 26 Aralık'ta hırsızlık için tekrar aynı camiye gelen hırsız, yine imam odasında bulunan bilgisayara yöneldi. Recep K., bilgisayardan internete girdi, ardındanda cebinden çıkardığı flash diskten sosyal medya hesabına fotoğraf yükledi. Recep K., ardından da bilgisayarı çaldı. Çıkarken güvenlik kamerasının kayıt cihazını da yanında götüren Recep K., camiden ayrıldı. İkinci hırsızlık olayı üzerine cami imamı polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alarak Recep K.,'nın kimliğini tespit etti. Şüpheli evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Bilgisayarı ve kayıt cihazını tanımadığı birine sattığını söyleyen Recep K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin içinde kendi görüntülerinin de olduğu çalıp, sattığı güvenlik kamerası kayıt cihazı da bulunarak camiye teslim edildi.

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