(Görüntülü Haber) Camiden yardım paralarını çaldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde camiye giren hırsız, yardımların toplandığı kasadan paraları çaldı. Hırsızın raftan anahtarı alıp odaya girmesi, çıkarken kapıyı kilitleyip anahtarı yerine koyması güvenlik kameraları ile kaydedildi. Gölcük Ulaşlı Merkez Camii'ne giren hırsız, buradaki odaya girerek yardımların toplandığı kasada bulunan paraları çaldı. Kasadan paraların çalındığı fark eden Cami Koruma ve Yaşatma Derneği polise haber verdi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. E.Y.'nin, Karamürsel'de bulunan iki camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi. Camideki güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın raftan anahtarı alıp odanın kapısını açması, odadan çıktıktan sonra yeniden kapıyı kilitleyip anahtarı yeniden koyması görüntülendi. Polis, E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.