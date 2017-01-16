(Görüntülü Haber) Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, sabah namazı sonrası camiye giren hırsız, yardım paralarının toplandığı çelik kasayı açmaya çalıştı. Ağır kasayı kaldıramayınca, sürükleyerek depo bölümüne götüren hırsız, 45 dakika uğraşıp açamayınca, yeniden sürükleyip yerine getirdi. Camiinin güvenlik kamerası ile görüntülenen şüpheli polis tarafından aranıyor. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazını kılan cemaat Tayakadın Camii'nden dağıldı. Cemaatin dağılması ardından camiye giren hırsız, yardım paralarının toplandığı çelik kasayı çalmaya kalkıştı. Bir süre cami içinde dolaşan hırsız, güvenlik kamerasını da fark etmesine rağmen, kasayı kaldırmaya çalıştı. Ağır kasayı kaldıramayınca sürükleyerek depo bölümüne götüren hırsız, burada da 45 dakika uğraşmasına rağmen açamayınca yeniden sürükleyip yerine getirdi. Şüpheli daha sonra camiden çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik güçleri camideki güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili kasada parmak izi araması yaparken şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.