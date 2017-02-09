(Görüntülü Haber) Camide telefon hırsızlığı kamerada

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, sabah namazı avluda abdest alan müezzinin cami içerisine bıraktığı cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ömer Camisi müezzini Murat Elma, sabah namazı için geldiği camide, paltosu ile telefonunu halı üzerine bıraktıktan sonra abdest almak için avluya çıktı. Bu sırada camiye giren ve Suriyeli olduğu öne sürülen bir genç, müezzin Elma’nın halı üzerinde bıraktığı cep telefonunu cemaate aldırmadan cebine koydu ve hızla dışarı çıktı. Bu sırada telefonun çalındığını gören cemaatteki bazı kişiler, kaçan hırsızın peşine düştü ancak yakalayamadı. Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan hırsızlığın ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Caminin müezzini Murat Elma ise olayın şaşkınlığını yaşadığını belirterek, "Allah’ın evinde böyle bir durumun yaşanacağı aklımın ucundan geçmezdi" dedi.