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(Görüntülü Haber) Camide ayakkabısı çalınan liseli genç için cemaat para topladı

ADANA'da namaz kılmak için geldiği camide ayakkabısı çalınan Sedat Aldemir'e (16) cami cemaati yeni ayakkabı alması için aralarında para topladı. Olay Seyhan ilçesi Yeşilşurt Mahallesi'ndeki Vahittin Bozkurt Cami'nde meydana geldi....

ADANA'da namaz kılmak için geldiği camide ayakkabısı çalınan Sedat Aldemir'e (16) cami cemaati yeni ayakkabı alması için aralarında para topladı.

Olay Seyhan ilçesi Yeşilşurt Mahallesi'ndeki Vahittin Bozkurt Cami'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte okuldan çıkan Sedat Aldemir, namaz kılmak için camiye geldi. Bir süre sonra camiden çıkan Aldemir, ayakkabısının yerinde olmadığı fark etti. Bu sırada, cami görevlileri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde sırt çantalı birinin gelip ayakkabıyı alıp götürdüğü anlaşıldı.

ÇIPLAK AYAKLA KALDI

Eve nasıl gideceğini düşünen Aldemir'e cami görevlileri terlik verdi. Ayakkabısının çalınmasına çok üzülen genç için vatandaşlar aralarında para topladı. Gence sarılarak teselli eden vatandaşlar, "Allah camilerimizi gençsiz bırakmasın. Genç kardeşimiz camiye gelmekten vazgeçmesin diye aramızda para toplayıp en kaliteyi ayakkabıyı alması için verdik. Camide hırsızlık yapanı da Allah ıslah etsin" dedi.

Camiden verilen terlikle eve gitmek zorunda kalan Aldemir ise, parayı alıp teşekkür etti.

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