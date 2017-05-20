(Görüntülü Haber) Cami inşaatında korkutan manzara

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, () - ADANA'da inşaatı süren Nuri Çomu Camisi'nin kubbesi için demir döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri şaşırttı.



Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yapılan caminin metrelerce yükseklikteki kubbesinde hayatlarını hiçe sayan işçilerin rahat hareket etmeleri dikkati çekti. İşçi sağlığını korumak ve kaza anında en az hasar atlatılmasına fayda sağlayan baret, emniyet kemeri, eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmayan işçiler, bu şekilde gün boyu çalıştı.