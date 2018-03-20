(Görüntülü Haber) Cami derneğinin paralarını çaldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, girdiği camide, cami derneğine ait 2 bin lira çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dün gece saatlerinde Ayşe Hatunlar Camii'ne giren hırsız, yaklaşık 2 saat boyunca içeride dolaşarak çalacak bir şeyler aradı. Masanın çekmecesinde bulunan anahtarı alan hırsız, cami derneğine ait ahşap dolapta bulunan 2 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.