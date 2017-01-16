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(Görüntülü Haber) Cami açılmadan muslukları çalındı

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da tamamlanma aşamasındaki cami açılmadan tuvalet ve abdesthane bölümündeki 30 musluk bataryası kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olay, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi'nde yapımı büyük oranda...

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da tamamlanma aşamasındaki cami açılmadan tuvalet ve abdesthane bölümündeki 30 musluk bataryası kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olay, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan bin 600 kişi kapasiteli camide meydana geldi. Çıkınlar, 500 Evler Cami Yaptırma Derneği'nce, hayırsevrelerin desteği ile yaptırılan caminin alt katındaki tuvalet ve abdesthane bölümüne kapının camı kırılarak girildi. Kimliği belirsiz kişiler, musluk bataryalarını monteli oldukları duvar kısımlarını kırarak söküp aldı. Dernek yöneticileri sabah durumu fark edince polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri camide inceleme yaptı, parmak izi aradı. İncelemede 30 musluk bataryasının çalındığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, caminin 2 ay sonra açılacağını söyleyerek, "Buna ne diyeyim bilemiyorum. Bu hainlik. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu camiyi 13 ayda bu hale getirdik. Daha abdest bile alamadan muslukları çalmışlar. Sadece çalmakla kalmayıp duvarları bile parçalamışlar. Kapının camlarını kırmışlar. Biz üç lira, beş lira toplayarak bu camiyi yapmaya çalışırken bu olayın yaşanması bizleri çok üzdü" dedi. Mahalle sakinlerinden Rıdvan Erkoç da camide yaşanan hırsızlık olayına tepki göstererek, "Bütün muslukları duvarları kırıp çalmışlar. Kapıyı kırmışlar. Yazık, günah" dedi.

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