Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde fırtına yüzünden yerınden kopan 5 katlı binanın cam balkon korkuluğu yoldan geçen 19 yaşındaki Abdullah Dursun'un üzerine düştü. İskenderun İlçesi'nde gece başlayan fırtına yaşamı felç etti. Saatte hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına sırasında Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi'ndeki yeni tamamlanmış 5 katlı binanın 5'inci kat balkonunun cam korkuluğu yerinden sokuldu. 5 metre uzunluğunda 70 santimetre yüksekliğindeki cam yoldan geçen Abdullah Dursun'un üzerine düştü. Cam buz gibi dağılırken, Abdullah Dursun kanlar içinde kaldı. İskenderun Özel Gelişim Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Dursun’un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemi alıp soruşturma başlattı. AÇIKTA HIZI 90 KİLOMETRE İskenderun’da 50- 70 kilometre hızla esen sert rüzgarın, İskenderun Körfezi açıklarında zaman zaman 90 kilometreye ulaştığı belirtildi. Fırtına nedeniyle İskenderun Limanı'nda yükleme ve tahliye işlemleri de aksadı.
(Görüntülü Haber) Cam balkon korkuluğu yoldan geçen gencin üzerine düştü
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde fırtına yüzünden yerınden kopan 5 katlı binanın cam balkon korkuluğu yoldan geçen 19 yaşındaki Abdullah Dursun'un üzerine düştü. İskenderun İlçesi'nde gece başlayan...
10 Mart 2017 Cuma 13:31
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