Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 5 çalıntı motosiklet, sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş merkez ile çevre illerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda polis ekipleri, 18 yaşından küçük 6 şüphelinin motosikletleri çaldığını saptadı ve bu kişileri gözaltına aldı. Ekipler ayrıca, çalınan motosikletlerin plaklarının sökülüp parçalarının da tanınmaz hale getirildikten sonra piyasaya sürüldüğünü belirledi. Operasyonda; çalıntı olduğu saptanan 46 AZ 089, 46 AB 897, 46 FU 154, 46 AD 376 ve 27 ARV 49 plakalı motosikletler de ele geçirildi. Motosiklet hırsızlıkları iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilirken, motosikletler yapılan işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne davet edilen sahiplerine teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 5 çalıntı motosiklet, sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş merkez ile çevre illerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik...
25 Ocak 2017 Çarşamba 16:33
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