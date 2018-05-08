Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

(Görüntülü Haber) Çalıntı araçları parçalarken yakalandılar

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL/ANTALYA, () ANTALYA'da polis, İstanbul'dan çalındığı belirlenen 4 aracı parçalamaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis, otomobile ait parçalara el koydu. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya...

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL/ANTALYA, () ANTALYA'da polis, İstanbul'dan çalındığı belirlenen 4 aracı parçalamaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis, otomobile ait parçalara el koydu. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul'dan çalındığı belirlenen çeşitli marka 4 araç ve bu araçlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi. Olayla ilgili H.B., H.D. ve H.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında ifade işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden H.D. ve H.E. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, H.B. adliyeye sevk edildi. Araç parçalarına ise polis tarafından el konuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314