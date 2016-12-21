Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

(Görüntülü Haber)Çalınıp geri getirilen minibüste patlayıcı araması yapıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, sahibinin otoparktan çalındıktan bir süre sonra aynı yere park edildiğini ileri sürdüğü minibüste polis ekipleri patlayıcı madde araması yaptı. İncelemede minibüste patlayıcı bulunmadı. M.A....

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, sahibinin otoparktan çalındıktan bir süre sonra aynı yere park edildiğini ileri sürdüğü minibüste polis ekipleri patlayıcı madde araması yaptı. İncelemede minibüste patlayıcı bulunmadı. M.A. adlı sürücü, dün gece polisi arayarak Gölyüzü Mahallesi, Şehit Kani Caddesi'ndeki evinin otoparkında park halinde bulunan 06 ZAA 38 plakalı minibüsünün çalındığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra M.A. tekrar polisi arayarak minibüsünü aynı yere park edilmiş bulduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen polis, çalındığı iddia edilen minibüste patlayıcı madde araması yaptı. Etrafında güvenlik önlemi alınan minibüsün bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekibi araçta inceleme yaptı. İncelemede minibüste patlayıcı madde bulunmadı. Ekipler, aracın kapılarını açıp parmak izi araması yaptı. İncelemenin tamamlanması ardından sokak araç trafiğine yeniden açıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55