(Görüntülü Haber) Çalınan keçiler Kemer'de bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde çalınan 8 keçiden 4'ü Kemer İlçesi'nde bir parkta başıboş halde bulunarak sahibine teslim edildi. Kumluca'ya bağlı Kuzca Mahallesi'nde hayvancılık yapan Şerife Karacan'ın 8 keçisi geçen perşembe akşamı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Karacan'ın ihbarı üzerine jandarma hırsızlık şüphelilerini bulmak için çalışma başlatırken, Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'ndeki Ağvalı Mehmet Taşkın Parkı'nda başı boş 4 keçi olduğu ihbarında bulunuldu. Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun bir ekiple birlikte parka geldi. Burada hayvanlar yakalanarak bağlanırken, küpe numaralarından hayvanların sahibi Şerife Karacan'a ulaşıldı. Karacan'ın hayvanların çalıntı olduğunu söylemesi üzerine keçiler korumaya alındı. Olay yerine gelen Karacan'ın oğlu Emrah Karacan'a bir tutanakla hayvanlar teslim edilirken, jandarmaya da bilgi verildi. Veteriner hekim Fevzi Uzun, "Saat 11.00-11.30 sularında belediyemize gelen bir şikayet üzerine bölgede başıboş hayvanlar olduğu ve sitelerin bahçelerine girip zarar verdiği söylendi. Bölgeye geldik arkadaşlarla. Tespitlerini yaptık. Sahiplerine ulaştık kulak küpelerinden. Sahiplerini araştırırken çalıntı olduklarını öğrendik. Jandarma zaten bu konuda bir tahkikat yürütüyormuş. Biz de hayvanlar yağmurda etkilenmesin diye yakaladık ve zapturapt altına aldık" dedi. Keçileri teslim alan Emrah Karacan da "Keçiler otlağımızdan çalındı. Takip ederek buraya kadar geldik. Burada izlerini kaybettik. Beyaz bir otomobille kaçırmışlardı, onu arıyorduk. Büyük bir ihtimalle ondan atılmış olabilir. Bu olayla ilgili olarak birilerinin yakalandığını duyduk. 8 adetti kaybımız 4 tanesi bulundu. Diğer 4'ünü arıyoruz. Yine araştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.