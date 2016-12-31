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(Görüntülü Haber) Çalılıklardan çıkan avcıyı domuz sanıp öldürdü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde ava çıkan 34 yaşındaki Kenan Atalay, karşılaştığı diğer avcının domuz sanarak tüfekle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sandıklı'ya bağlı...

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde ava çıkan 34 yaşındaki Kenan Atalay, karşılaştığı diğer avcının domuz sanarak tüfekle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sandıklı'ya bağlı Çamoluk ve Kızılca köylerinden bu sabah domuz avına çıkan 2 ayrı grup, öğle saatlerinde Sorkun Köyü Kestel Barajı yakınlarında karşılaştı. İddiaya göre birbirinden habersiz gruptakilerden İbrahim Ç., diğer gruptaki Kenan Atalay'a çalılıkların arkasından çıktığı sırada domuz sanarak ateş etti. Kenan Atalay, göğsüne isabet eden domuz kurşunuyla ağır yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. AMBULANS HELİKOPTERDEN YARDIM İSTENDİ Karla kaplı bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Aralarında paletli kar aracının da bulunduğu araçlarla bölgeye ulaşan ekipler Kenan Atalay'ın durumunun ciddi olması üzerine ambulans helikopterden yardım istedi. Afyonkarahisar merkezden havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter kısa sürede bölgeye indi. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Atalay ambulans helikopterle Sandıklı'ya getirildi. Atalay'ın cesedi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. İbrahim Ç., jandarma tarafından gözaltına aldı.

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