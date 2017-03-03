(Görüntülü Haber) Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde çalılık alanda çıkan ve evleri tehdit eden yangın, gönüllü itfaiyeciler ve Belediye itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. İnegöl-Oylat yolu üzeri Hamamlı ile Gündüzlü mahalleri arasındaki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre kopan nakil hatlarının yere düşüp kıvılcım oluşturmasıyla yangın çıktı. Çalılık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisi ile yayılmaya başladı. Yoldan geçenler, İnegöl İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine yakın olan Gündüzlü Mahallesi'ndeki gönüllü itfaiye erleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının verdiği 3 ton su kapasiteli söndürme aracıyla yangına öncü müdahalede bulundu. Rüzgarla büyüyen ve iki bağ evini tehdit eden alevler, Belediye İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede ulaşması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.