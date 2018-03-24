(Görüntülü Haber) Çaldığı sigara makinesi ile dolmuşa binerken görüntülenen hırsız yakalandı
ADANA'da barlara girerek televizyon, sigara makinesi ve para çalan İbrahim Kaya (26), güvenlik kameralarından saptanarak yakalandı. Çukurova ilçesinde İbrahim Kaya, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kafe ve barlara girip buralardaki para, televizyon...
24 Mart 2018 Cumartesi 10:52
ADANA'da barlara girerek televizyon, sigara makinesi ve para çalan İbrahim Kaya (26), güvenlik kameralarından saptanarak yakalandı. Çukurova ilçesinde İbrahim Kaya, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kafe ve barlara girip buralardaki para, televizyon ve sigara makinelerini çaldı. Soyulduklarını fark eden işyeri sahipleri polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, işyerlerinin ve soygundan sonra kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızın çaldığı sigara makinesiyle bindiği dolmuşun plakasını tespit etti. Kimliği saptanan ve aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim Kaya, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Emniyete götürülen Kaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.
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