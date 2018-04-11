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(Görüntülü Haber) Çaldığı içki ve sigaraları çuvalla taşıyan hırsız yakalandı

ADANA'da, Hakan K. (23) ile asma kilidini demir kesme makasıyla keserek girdikleri tekel bayisinden 20 bin lira değerinde sigara ve içki çalan N.C. (17), yakalandı. Olayla ilgili tutuklanan Hakan K., ilk ifadesinde, güvenlik kamerası kayıtlarında yanında...

ADANA'da, Hakan K. (23) ile asma kilidini demir kesme makasıyla keserek girdikleri tekel bayisinden 20 bin lira değerinde sigara ve içki çalan N.C. (17), yakalandı. Olayla ilgili tutuklanan Hakan K., ilk ifadesinde, güvenlik kamerası kayıtlarında yanında görülen N.C.'yi tanımadığnı söylemişti.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine gelen Hakan K. ile yanındaki N.C., asma kilidi demir kesme makasıyla keserek içeri girdi. Şüpheliler, iş yerinin raflarında bulunan 20 bin lira değerindeki sigara ve içkiyi çuvala doldurup çaldı. İçki ve sigaraları çuvala doldurarak götürürken güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerden Hakan K., Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalandı.

'TANIMIYORUM' DEDİ, YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Hakan K., sorgusunda güvenlik kamerasına yansıyan yanındaki kişiyi tanımadığını söyledi. Hakan K., çaldıkları malzemeleri adresini hatırlamadığı bir yerde tanımadığı bir kişiye 2 bin lira karşılığında sattığını ve parayı harcadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Hakan K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturmayı sürdüren polis, Hakan K. ile birlikte aynı tekel bayisinde hırsızlığa karışan kişinin N.C. olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan N.C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden ardından adliyeye sevk etti. N.C.'ye ev hapsi verildi.

 

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