(Görüntülü Haber) Çaldığı altınları satmaya geldiği kuyumcuda yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da bir ev ve iki iş yerinden toplam 140 bin lira değerinde altın ve gümüş çalan 27 yaşındaki Arif Baysal, bunları bozdurmak için geldiği kuyumcuda yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Vahdettin Y.'ye ait kuyumcuya giren Arif Baysal, 110 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Aynı kuyumcuya bir hafta sonra tekrar giren Baysal, 15 bin liralık altın çaldı. Arif Baysal, 16 Şubat'ta ise Gazipaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesinden de 15 bin liralık altın ve gümüş alıp ortadan kayboldu. Polis, çalıntı altınların satılma ihtimali üzerine kuyumcularda önlem aldı. Hırsızlık zanlısı Arif Baysam, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelerek elinde akrabalarından kalan altın ve gümüşler olduğunu, satmak istediğini söyledi. Kuyumcu, Baysal'ın poşet içerisindekileri incelerken incelerken, takipte olan polis ekipleri içeri girdi. Arif Baysal'ın satmak için getirdiği ziynetlerin fotoğrafını çeken polis ekipleri, Vahdettin Y.'ye teşhis ettirdi. Vahdettin Y. polisin gönderdiği fotoğraflardaki ürünlerin kendisine ait olduğunu söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Arif Baysal'ı satmak istediği ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Arif Baysal, 2 ayrı hırsızlık suçundan tutuklandı.