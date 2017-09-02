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(Görüntülü Haber) Çakmağı yakınca LPG'li otomobilde patlama oldu: 2 kuzen yaralı

ERZURUM’un İspir ilçesinde, LPG'li otomobildeki iki kuzen, sigara içmek için çakmağı yakınca, patlama meydana geldi. Yaralanan amca çocukları hastanede tedaviye alındı Olay, Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Maden Köprü mahallesinde...

ERZURUM’un İspir ilçesinde, LPG'li otomobildeki iki kuzen, sigara içmek için çakmağı yakınca, patlama meydana geldi. Yaralanan amca çocukları hastanede tedaviye alındı Olay, Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Maden Köprü mahallesinde meydana geldi. LPG'li otomobilde oturan Muhammet Hakan Aslan ile kuzeni Cihat Aslan, sigara için çakmağı yakınca patlama meydana geldi. Alev topuna dönen otomobilden güçlükle dışarı çıkan kuzenlerin yüz ve kollarında yanıklar oluştu. Araçtaki gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği sanılan patlamada yaralanan amca çocukları olay yerine gelen yakınları tarafından İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bayram nedeniyle hastaneyi ziyaret eden İspir ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Fidan ile karşılaşan yaralılardan Muhammet Hakan Arslan, yaşadıkları olayı anlattı. Aslan, "İçerisinde bir süre oturduğumuz otomobilin çakmağını yakınca bomba gibi patladı. Kendimizi güçlükle dışarı attık. Ne olduğunu anlamadık. Otomobilin camları patladı ve tavanında büyük hasar oluştu. Yaşamamız mucize oldu" dedi

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