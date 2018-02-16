Özgür EREN -Hasan YILDIRIM -Harun UYANIK/İSTANBUL, () ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada bir kişi başından yaralanırken polis kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavga anı kameralara yansıdı. Kavga İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Davaları devam eden iki grup arasında adliye önünde bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavga anı kameralara yansıdı. Kavgada bir kişi başına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga edenler kaçarak uzaklaştı. Yaralanan kişi ise hastaneye götürüldü.
(Görüntülü Haber) Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga
Özgür EREN -Hasan YILDIRIM -Harun UYANIK/İSTANBUL, () ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada bir kişi başından yaralanırken polis kavgaya müdahale...
16 Şubat 2018 Cuma 16:51
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