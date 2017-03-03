(Görüntülü Haber) Çağlayan Adliyesi'ndeki İcra Müdürlüklerine 'rüşvet' operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı
03 Mart 2017 Cuma 14:01
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