Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kentin demir bariyerlerine çarpan otomobilin sürücü Celal Yılmaz yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Celal Yılmaz yönetimindeki 31 EA 624 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kent girişindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Celal Yılmaz yaralandı. Çağırılan sağlık görevlileri, Yılmaz'a ambulansta müdahale etti.
(Görüntülü Haber) Çadır kent bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kentin demir bariyerlerine çarpan otomobilin sürücü Celal Yılmaz yaralandı. Kaza, gece saatlerinde...
28 Ocak 2017 Cumartesi 23:25
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