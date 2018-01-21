(Görüntülü Haber) Caddede 9 kurşunla öldürüldü
RİZE'de, berber Önder Kocaman (33) caddede 9 kurşunla öldürüldü. Kaçan şüpheli M.K. aranıyor. Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Portakallık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.K., cadde üzerinde gördüğü berber, Önder...
21 Ocak 2018 Pazar 15:36
RİZE'de, berber Önder Kocaman (33) caddede 9 kurşunla öldürüldü. Kaçan şüpheli M.K. aranıyor. Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Portakallık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.K., cadde üzerinde gördüğü berber, Önder Kocaman'a peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Kocaman, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan, olay yerinden otomobili ile kaçarak uzaklaştı. Kocaman'ın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin takibe şüpheli M.K.'nin kaçtığı otomobil, Engindere Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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