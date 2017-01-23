(Görüntülü Haber) 'ByLock' ve 'Eagle' kullanıcısı 17 FETÖ şüphelisi adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün gizli haberleşme programları 'Bylock' ve 'Eagle' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim uzmanlarının çalışmalarında örgütün gizli haberleşme programları 'Bylock' ve 'Eagle' kullanan isimler tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, savcılığın gözaltı kararı çıkardığı isimlere yönelik 9 ilde operasyon yaptı. Bolu merkezli Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında öğretmen, kamu çalışanı ve askerlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si kadın 17 kişinin emniyette işlemleri tamamlandı. 17 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen delil niteliğindeki belgeler de savcılığa teslim edildi.