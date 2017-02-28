Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne (KOM) bağlı ekipler, ByLock kullandıkları öne sürülen sağlık çalışanlarına yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskında aralarında eski polis müdürlerinden O.S.'nin eşi K.S.'nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. 14 gün sorgulanan şüphelilerden K.S.'nin sağlık çalışanlarının 'ablası' olduğu ileri sürüldü. İfadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAFLI
(Görüntülü Haber) ByLock şüphelisi sağlık çalışanları adliyeye sevk edildi
Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık...
28 Şubat 2017 Salı 14:24
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