Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL'daki terör örgütü FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 23 kişi yakalanmıştı. Emniyette sorguları süren şüphelilerden 9'u Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 14 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi
Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL'daki terör örgütü FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...
03 Ocak 2018 Çarşamba 12:56
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