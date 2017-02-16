(Görüntülü Haber) 'ByLock'cu 17 polis adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de aralarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayla ilgili manipülasyon yaptığı öne sürülen dönemin Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in de bulunduğu 17 polis, FETÖ/PDY üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları suçlamasıyla adliyeye getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PYD örgütünün kriptolu programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 polis, ifadelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında 25 Mart 2009 tarihinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği öne sürülen dönemin Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in de bulunduğu şüphelilerden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere "İyi çek" dedi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü ardından adliyeye gönderildi.