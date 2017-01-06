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(Görüntülü Haber) Buzlu yolda zincirleme kaza: 15 yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi. Kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çubuk anayolu Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan...

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi. Kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çubuk anayolu Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan ilçe merkezi istikametine seyreden 15 araç, Güldarpı Kavşağında birbirine girdi. Buzlu yolda duramayan ve kaymaya başlayan araçların karıştığı kazada sürücüler ve yolculardan 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ankara'daki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoldaki buzlanma nedeniyle trafik bir süre aksadı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yoldan araçlar kurtarıcılarla kaldırıldı.

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