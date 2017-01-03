(Görüntülü Haber) Buzlanan yolda 9 araç kaza yaptı

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde buzlanma ve sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazalar sabah saatlerinde, Keşan-Gelibolu karayolu Bahçeköy Sapağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi istikametinde Bahçeköy Sapağı yakınlarındaki 150 metrelik güzergahta yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 1’i TIR 9 aracın karıştığı 4 ayrı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 45 yaşındaki Metin Baştürk, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazalar nedeniyle trafik, yaklaşık 1 saat Keşan’dan Gelibolu yönüne kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.