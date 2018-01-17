(Görüntülü Haber) Buzlanan karayolundaki kazalar kamerada

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki buzlanan karayolunda 2 otomobilin kayarak takla atması, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Denizli- Muğla Karayolu üzeri Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi Kavşağı yakınında bu sabah peşi peşe meydana gelen kazalar, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Denizli'den Muğla yönüne giden 29 yaşındaki Gülçin Dinç, buzlanan yolda, yönetimindeki 09 RZ 054 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkarak kayan otomobil, akaryakıt istasyonunun yanındaki tarlaya devrildi. İstasyon çalışanları, yardıma koşarken, ikinci kaza yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan diğer kaza da aynı şekilde meydana geldi. Rıfat Direk'in kullandığı 20 DT 15 015 plakalı otomobil, buzlanmış yolda kayıp, adeta akaryakıt istasyonunu teğet geçti. Otomobil, istasyonun önündeki duvara çarparak takla attı. Her iki kazada da sürücüler hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla ayakta tedavi edildi.