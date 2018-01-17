Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan geriledi 
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan...
Esenyurt'ta bir evde patlama: Yaralılar var
Esenyurt'ta bir evde patlama: Yaralılar...
HDP'li Altan Tan hakkında 15 yıl hapis istemi
HDP'li Altan Tan hakkında 15...

(Görüntülü Haber) Buzlanan karayolundaki kazalar kamerada

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki buzlanan karayolunda 2 otomobilin kayarak takla atması, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Denizli- Muğla Karayolu üzeri Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi...

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki buzlanan karayolunda 2 otomobilin kayarak takla atması, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Denizli- Muğla Karayolu üzeri Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi Kavşağı yakınında bu sabah peşi peşe meydana gelen kazalar, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Denizli'den Muğla yönüne giden 29 yaşındaki Gülçin Dinç, buzlanan yolda, yönetimindeki 09 RZ 054 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkarak kayan otomobil, akaryakıt istasyonunun yanındaki tarlaya devrildi. İstasyon çalışanları, yardıma koşarken, ikinci kaza yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan diğer kaza da aynı şekilde meydana geldi. Rıfat Direk'in kullandığı 20 DT 15 015 plakalı otomobil, buzlanmış yolda kayıp, adeta akaryakıt istasyonunu teğet geçti. Otomobil, istasyonun önündeki duvara çarparak takla attı. Her iki kazada da sürücüler hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla ayakta tedavi edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314