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(Görüntülü Haber) Buz tutan barajda yürürken suya düşüp kayboldu

ÇORUM’da buz tutan baraj gölü üzerinde yürürken, ayağının altındaki buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşen kişi, kayboldu. Çomar Baraj gölü kıyısına motosikletiyle gelen 30-35 yaşlarındaki kişi, buz tutan suyun üzerinde...

ÇORUM’da buz tutan baraj gölü üzerinde yürürken, ayağının altındaki buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşen kişi, kayboldu. Çomar Baraj gölü kıyısına motosikletiyle gelen 30-35 yaşlarındaki kişi, buz tutan suyun üzerinde yürümeye başladı. Birkaç metre ilerleyen kişi, bir süre sonra ayağının altındaki buz kütlesinin kırılması sonucu suya düştü. Bu sırada aracında oturup manzarayı seyreden Mustafa B., suya düşen kişinin 'imdat' çığlıklarını fark edip yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişinin elinden tutan Mustafa B. de buzun kırılması sonucu suya düştü. Kendi çabalarıyla yüzeye çıkan Mustafa B., aracına gidip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, genç ise dalgıçların tüm aramasına karşın bulunamadı. Mustafa B., polise verdiği ifadesinde, “Elinde poşet ve içinde boş şişeler vardı. Büyük bir ihtimal barajda boş şişe topluyordu. Buz kütlesi kırıldı ve içine düştü. Yardıma koştum, elinden tutup kendime doğru çekerken buz kırıldı, ben de suya düştüm. Ben buzun üzerine çıkmayı başardım. Kurtaramadığım için üzgünüm" dedi.

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