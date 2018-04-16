İhsan YALÇIN- Ersan SAN - İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE Eskice köyünde yol kenarına bırakılan 6 varil çevredekilerin dikkatini çekti. Köylülerin belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine AFAD sevk edildi. Ekiplerin içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen varilleri bir süre olay yerinde inceledi. İncelemenin ardından buradan götürüldü. Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen hayvanlar ölmüştü.
(Görüntülü Haber) Büyükçekmece'de kimyasal madde alarmı
İhsan YALÇIN- Ersan SAN - İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE Eskice köyünde yol kenarına bırakılan 6 varil çevredekilerin dikkatini çekti. Köylülerin belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine AFAD sevk edildi. Ekiplerin içerisinde kimyasal...
16 Nisan 2018 Pazartesi 18:52
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