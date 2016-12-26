(Görüntülü Haber) Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

BARTIN'da, son 3 ayda 13 büyükbaş hayvan çalan 5 kişilik şebeke, son olarak çaldıkları 4 büyükbaş hayvan ile kaçarken jandarmanın takibi sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte büyükbaş hayvanları çalan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Jandarmanın teknik ve fiziki takibi aldığı 5 kişinin içinde bulunduğu 37 PH 839 plakalı minibüs, sabah erken saatlerde Kozcağız Beldesi Akıncılar Köyü girişinde durduruldu. Minibüs kasasında 4 büyükbaş bulundu. Araçtan indirilen 41 yaşındaki H.Ç, kardeşi 36 yaşındaki E.Ç, 43 yaşındaki E.S, 53 yaşındaki M.Ç. ve 32 yaşındaki İ.A., üzerleri arandıktan sonra gözaltına alındı. Hırsızlıktan sabıkaları bulunan şüphelilerin, daha önce kentte 13 büyükbaş hayvanı daha çalıp sattıkları belirlendi. Minibüsteki hayvanların gece saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'nde oturan Halise Temel ve Ekrem Çelik'e ait ahırlardan çalındığı belirlendi. Hayvanlarının çalındığını jandarmanın kendilerini aramasıyla öğrenen Halise Temel ve Ekrem Çelik, büyük şok yaşadı. Halise Temel ve Ekrem Çelik, Bartın İl Jandarma Komutanlığı'ndan hayvanlarını teslim alırken çok sevindiğini söyledi.