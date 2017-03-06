(Görüntülü Haber) Büyük operasyon sürüyor, güvenlik toplantısı Lice'de yapılacak (6)

DİYARBAKIR/ DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde dün sabah saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan büyük operasyon sürüyor. 8 bin 158 asker, polis ve korucudan oluşan müşyterek operasyon kapsamında şimdiye kadar PKK'lılar ile bir sıcak temas sağlanmazmken, bombalı araç saldırılarında kullanalabiliceği değerlendirilen bazı araçlar bulundu. Operasyon devam ederken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında bugün yapılacak haftalık güvenlik koordinasyonu toplantısının da Lice ilçesindeki operasyon kriz merkezinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Lice ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan 18 köyde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ediyor. 7000 bin asker, 600 Polis özel harekat ve 558 köy korucusunun kataldığı 14 Taburluk güvenlik güçlerine havadan ise 17 Helikopter destek veriyor. Dün operasyon gerçekleştirileceği noktalara Helikopterlerden havadan indirmeler gerçekleştirilirken, şimdiyle kadar sıcak bir temas sağlanmadığı öğrenildi. Asker-Polis ve Korucuların müşterek gerçekleştirdiği operasyonda arazi arama ve tarama falayitleri devam ederken, bombalı eylemlerde kullanılabiliceği değerlendirilen bazı şüpheli araçların bulunduğu öğrenildi. Şüpheli araçlar için bölgeye bomba imha uzmanları çağrılırken, operasyon kapsamında aranan şahıslyar ve uyuşturucu ile ilgili kişilerinde arandığı öğrenildi. GÜVENLİK TOPLANTISI LİCE'DE Lice'de büyük operasyon sürerken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında her pazartesi günü yapılan Güvenlik Koodrinadsyon toplantısınında Lice ilçesinde yapılacağı belirtildi. Lice'deki operasyon kriz merkezinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısına, 7.Kolordu komutanı, 8'inci Ana Jet üssü Komutanı, Jandarma Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, Cumhuriyet Baaşsavcısı, Diyarbakır emniyet müdürü katılacak.