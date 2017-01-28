(Görüntülü Haber) Burun ameliyatında beyin kanaması geçirerek ölen Kübra toprağa verildi

Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçiren ve 10 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün yitiren 17 yaşındaki Kübra Özürberk, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Kübra Özüberk'e, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından, burundaki kıkırdakların alınması için 17 Ocak gününe ameliyat tarihi verildi. Genç kız, geçen salı günü girdiği ameliyatta kemiğinde oluşan hasardan dolayı beyin kanaması geçirdi ve uyanmadı. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, 10 gün süren mücadeleyi dün kaybederek öldü. Genç kız için bugün Bahedaddin Nakbıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Özüberk'in tabutunun üzerine gelin duvağı ve annesinin ördüğü kendisinin de çok sevdiği belirtilen bere tabutun üzerine konuldu. Genç kızın babası Ümmet Özüberk cenaze töreni sırasında yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, anne Oya Özüberk gözyaşlarına boğularak ağıt yaktı. Genç kızın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.