KÜBRA'DAN HALAY GÖRÜNTÜLERİ KALDI Burun ameliyatı olduktan sonra geçirdiği beyin kanamasında ölen lise öğrencisi Kübra Özüberk'ten geriye bir yakınının düğününde çekilen görüntüler kaldı. Geçen Ağustos ayında yapılan düğünde çekilen görüntülerde Kübra akrabalarıyla halay çekiyor.
(Görüntülü Haber) Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (5)
KÜBRA'DAN HALAY GÖRÜNTÜLERİ KALDI Burun ameliyatı olduktan sonra geçirdiği beyin kanamasında ölen lise öğrencisi Kübra Özüberk'ten geriye bir yakınının düğününde çekilen görüntüler kaldı. Geçen Ağustos ayında yapılan...
27 Ocak 2017 Cuma 17:16
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