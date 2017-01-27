(Görüntülü Haber) Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (3)

BABA: GÜLÜMÜ KOPARDILAR Adli Tıp Kurumu'na Kübra'nın cenazesini almaya gelen baba Ümmet Özüberk, kızının hastaneye güle oynaya geldiğini söyledi. Kızının ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını isteyen baba şöyle dedi: "Çocuğumuzu güle oynaya, ayağımızla hastaneye getirdik, ama sonuç otopsi oldu. Suç duyurusunda bulundum. Başka canlar yanmasın. Burun ameliyatın sonu burada mı bitmeli? Kübra çok akıllı, çok zeki, çok başarılı, hayat dolu bir çocuktu. Çocuğumun hayatını kopardılar. Gülümü kopardılar benden. Cezalarını çeksinler."