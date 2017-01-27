BABA: GÜLÜMÜ KOPARDILAR Adli Tıp Kurumu'na Kübra'nın cenazesini almaya gelen baba Ümmet Özüberk, kızının hastaneye güle oynaya geldiğini söyledi. Kızının ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını isteyen baba şöyle dedi: "Çocuğumuzu güle oynaya, ayağımızla hastaneye getirdik, ama sonuç otopsi oldu. Suç duyurusunda bulundum. Başka canlar yanmasın. Burun ameliyatın sonu burada mı bitmeli? Kübra çok akıllı, çok zeki, çok başarılı, hayat dolu bir çocuktu. Çocuğumun hayatını kopardılar. Gülümü kopardılar benden. Cezalarını çeksinler."
(Görüntülü Haber) Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (3)
BABA: GÜLÜMÜ KOPARDILAR Adli Tıp Kurumu'na Kübra'nın cenazesini almaya gelen baba Ümmet Özüberk, kızının hastaneye güle oynaya geldiğini söyledi. Kızının ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını isteyen baba şöyle...
27 Ocak 2017 Cuma 12:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.