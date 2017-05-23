(Görüntülü Haber) Bursa’da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA’da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i polisteki sorgularınardından adliye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Mayıs’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve çeşitli eylem ve etkinliklere katıldıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden aralarında Eğitim Sen Bursa Şubesi eski başkanlarından Hasan Özaydın’ın da bulunduğu 8’i polisteki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.