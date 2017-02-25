(Görüntülü Haber)Bursa polisinden 'Huzur Operasyonu'

BURSA'da 1400 uyuşturucu hap ele geçirilirken, aranan 44 kişi yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 'Huzur Operasyonu' yapıldı. Ekipler, halka açık yerlerde ve sokaklarda yaptıkları denetimlerde 1400 uyuşturucu hap, 14 gram uyuşturucu madde, 2 çalıntı araç, 3 tabanca ele geçirilirken, aranması olan 44 kişi de yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Emniyet yetkilileri, denetimlerin yoğun olarak sürdürüleceğini söyledi.