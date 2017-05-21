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(Görüntülü Haber) Bursa'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 11 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ndeki kazanın, Bursa yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 N 1185 plakalı otomobilin, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen 10 VV 486 plakalı...

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ndeki kazanın, Bursa yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 N 1185 plakalı otomobilin, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen 10 VV 486 plakalı yolcu midibüsü ve 10 VJ 040 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kazada, otomobilde bulunan 51 yaşındaki Ganime Akın ile 16 yaşındaki Armağan Demir ile otobüste yolcu olan Ramazan Gezgin olay yerinde ölürken 1'i ağır toplam 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulans ile Bursa'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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