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(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli gözaltına alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü...

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyusturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir ve Hocahasan mahallerinde Suriye uyruklu 2 kişinin uyuştucu ticareti ticareti yaptığını tespit etti. Polis, M.R, ve M.H.'nin ikametlerine operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 506 gram esrar, 965 adet captagon uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ele geçirilip şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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