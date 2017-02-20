Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi'nde 4 adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı operasyonda 500 gram bonzai, 300 gram esrar, 5 gram eroin, 50 gram metamfetaminin yanı sıra, 2 hassas terazi, 6 bin 470 Türk lirası, 1 glock marka, 1 Sig Sauer marka, 1 Beretta marka ruhsatsız tabanca, 55 dolu tabanca fişeği, 1 pompalı av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheliler Y.A., H.A., E.B., C.K., B.A., E.T., M.Ü., E.K., H.Ö., A.Ş., S.O. ve K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 12 gözaltı
Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele...
20 Şubat 2017 Pazartesi 12:03
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