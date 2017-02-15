(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Hüseyin TÜCCAR-BURSA-() BURSA'da uyuşturucu ticareti yapan biri kadın altı kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen S. G. ,M.Y.,C.P., C.C.,U.Ç, ve Y.A.E. gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. İfadelerialınan zanlılar 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.